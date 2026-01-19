Южная Корея и Италия договорились о сотрудничестве в сферах ИИ и чипов

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заключили соглашение о расширении сотрудничества в таких секторах, как искусственный интеллект, аэрокосмическая промышленность, производство чипов и важнейших полезных ископаемых, сообщает Reuters со ссылкой на администрацию южнокорейского лидера.

Договоренности глав двух стран включают совместные усилия по созданию устойчивых и надежных цепочек поставок полезных ископаемых. Кроме того, Ли Чжэ Мён и Джорджия Мелони обсудили сотрудничество в областях совместных исследовательских проектов, туризма, культуры. Стороны подтвердили свою приверженность «денуклеаризации Корейского полуострова», уточняет агентство.

Это первый визит премьера Италии в Южную Корею за последние 19 лет. Италия является одним из четырех крупнейших торговых партнеров Южной Кореи в ЕС. Ожидается, что в 2026 году президент Южной Кореи посетит Рим с официальным визитом. Госпожа Мелони подтвердила планы.

Эрнест Филипповский