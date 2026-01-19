УНИИКМ хочет взыскать с инжиниринговой фирмы 54 млн рублей

АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов» (АО «УНИИКМ») обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о взыскании с ООО «Инжиниринговая проектно-конструкторская фирма» (ООО «ИПКФ») денежных средств в размере 54 млн руб. неотработанного аванса. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Заявление было подано 25 сентября 2025 года. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Третьим лицом указан Минпромторг РФ.

Ранее АО «УНИИКМ» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением к ООО «Атом-Строй» о взыскании 244 млн руб. неотработанного аванса.

Как пишет Properm, в 2023 году ижевские ООО «ИПКФ» и ООО «Атом-Строй» выступили подрядчиками на проектирование и строительство в Перми нового корпуса для оборонного предприятия. АО «УНИИКМ» в 2023 году получило субсидию минпромторга на сумму более 2 млрд руб. Однако денежные средства ижевскими компаниями были израсходованы на цели, не связанные с выполнением контрактов. Всего было похищено 298,2 млн руб.

Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (УНИИКМ) с 2009 года входит в состав ВПК «НПО машиностроения». В 2013 году обе компании вошли в состав ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». УНИИКМ участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций.

ООО «Инжиниринговая проектно-конструкторская фирма» из Удмуртии (ранее — ООО «Центр фундаментов») была зарегистрирована десять лет назад. Учредителем и директором является Алексей Коркин.