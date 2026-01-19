Красноярская мэрия запланировала реконструкцию лагеря «Сказка» по концессии

В 2026 году власти Красноярска планируют заключить два концессионных соглашения. Это следует из распоряжения мэра Сергея Верещагина от 19 января.

На основании концессионных соглашений предполагается реконструировать загородный стационарный детский оздоровительный лагерь «Сказка», который расположен у деревни Кузнецово, а также учреждение дошкольного образования на ул. Калинина.

Суммарный объем инвестиций в два объекта должен составить 954,3 млн руб. В том числе для «Сказки» — 568,1 млн руб.

Валерий Лавский