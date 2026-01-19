Управляющий экс-президента «Стратегии» пытается оспорить сделки должника с недвижимостью в Москве

Арбитражный суд Пермского края рассматривает заявление финансового управляющего экс-президента НПФ «Стратегия» Петра Пьянкова о признании недействительным договора купли-продажи должника от 2016 года. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда. Речь идет о квартире, расположенной в Москве по адресу: ул. Кожевническая, 5.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Финансовый управляющий просит признать недействительным договор купли-продажи квартиры, по которому покупателями недвижимости стали Екатерина Пьянкова, бывшая жена должника, и Никита Шибанов. Кроме того, управляющий просит признать недействительными договор дарения доли в праве собственности на квартиру между Екатериной Пьянковой и Асей Соломоновой, бывшей супругой должника, и договор купли-продажи доли в праве общей собственности на помещение, заключенный между Асей Соломоновой и Никитой Шибановым.

НПФ «Стратегия» был одним из крупнейших в регионе. В марте 2016 года фонд лишился лицензии, в январе 2018-го был признан банкротом. Осенью 2023 года суд признал господина Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов.