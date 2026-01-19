Силы ПВО ночью сбили над Россией 92 БПЛА

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 31 беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ. По его данным, 29 БПЛА сбили над Саратовской областью, 25 — над Воронежской областью, по три — над Брянской и Тамбовской областями, один — над Курской областью.

В Воронежской области пострадавших и разрушений нет, заявил губернатор Александр Гусев. В Брянской области тоже обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.