В селе Челябинской области жилой дом взорвался из-за утечки газа

В Челябинской области произошел взрыв в частном доме одного из сел Троицкого округа. В результате погиб 53-летний местный житель, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Взрыв произошел вечером 18 января в двухквартирном доме по улице Яблочкина в селе Кадымцево. По данным СК, причиной стала утечка бытового газа. Поисково-спасательная служба Челябинской области ранее сообщала, что погибшего еще в сознании достали из-под завалов и передали медикам.

Региональное управление СК РФ по факту взрыва возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осматривают место происшествия, назначают судебные экспертизы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Воробьева