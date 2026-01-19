Юный водитель и его пассажирка погибли в ДТП с «КамАЗом» на трассе «Кола»

В пятом часу вечера 18 января на 129-м км автодороги «Кола» 19-летний водитель KIA Spectra, двигаясь в сторону Петербурга, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате столкновения водитель иномарки и его пассажирка погибли еще до прибытия бригады скорой помощи. Удар был такой силы, что корейский автомобиль буквально разорвало на части. По факту случившегося Госавтоинспекция проводит проверку.

