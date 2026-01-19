Экономический эффект от инвестпроектов СвЖД в 2025 году достиг 1,3 млн рублей

В 2025 году экономический эффект от тиражирования инновационных проектов Свердловской железной дороги (СвЖД) на сети РЖД составил 1,3 млн руб., сообщили в пресс-службе СвЖД. Результат достигнут благодаря системному подходу к развитию инноваций и внедрению передовых технологий.

Свердловский центр инновационного развития отвечает за поиск и отбор перспективных разработок, взаимодействуя со стартапами, вузами и инновационными платформами. С 2022 по 2025 год было подписано 20 соглашений о сотрудничестве. За этот период на Свердловской магистрали прошли опытную эксплуатацию десятки проектов с подтвержденным экономическим эффектом, которые позже были внедрены на сети РЖД.

Сейчас завершающую стадию согласования для распространения на железных дорогах страны проходит проект по применению композитных материалов для изготовления опор контактной электросети и систем энергетики. Технология, впервые примененная в 2023 году на СвЖД, повышает износостойкость оборудования, защищает его от коррозии, композитные материалы могут прокладываться вместе с силовыми кабелями.

Кроме того, в 2025 году на СвЖД внедрили современные тренажеры-симуляторы с использованием виртуальной и дополненной реальности для обучения персонала по электроснабжению и сигнализации, централизации и блокировки. Также применяются программное обеспечение для онлайн-мониторинга дрезин и технология обработки контактных соединений галлиевым сплавом — она помогает снизить энергопотребление на любых электроустановках.

Инновацией стала система управления пропуском поездов на основе микропроцессорной полуавтоматической блокировки с автоматическим блокпостом. Она увеличивает пропускную способность перегонов более чем в два раза без строительства автоблокировки, что сокращает капитальные затраты в десятки раз. Система включает встроенный мониторинг работы и диагностику оборудования.

Ирина Пичурина