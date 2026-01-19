Росархив впервые опубликует переписку Сталина и Мао Цзэдуна

Россия и Китай готовят к публикации сборник переписки советского лидера Иосифа Сталина и председателя ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна.

«В этом году планируем издать сборник этих документов, и впервые там многие вещи будут опубликованы»,— сказал в интервью «РИА Новости» глава Росархива Андрей Артизов. По его словам, сегодня международное сотрудничество российских архивов выстраивается по принципу разделения на дружественные и недружественные страны. «С первыми отношения у нас активно развиваются»,— пояснил он.

В числе партнеров Росархива глава ведомства назвал Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Индию, Саудовскую Аравию и Алжир. Из европейских стран профессиональные контакты сохраняются с Венгрией.