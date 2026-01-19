На неделе в Свердловскую область вернутся морозы

В Свердловской области на неделе ожидается значительное похолодание, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Средние суточные температуры будут на 10°-15° ниже климатической нормы, что связано с продвижением гребня Сибирского антициклона на запад через Северный Урал и Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник в регионе сохранится относительно теплая погода, несмотря на небольшие осадки. В этот день начнется подтягивание холодного воздуха со стороны Западной Сибири. Со вторника постепенно усиливается влияние антициклона. Ветер изменит направление на северо-восточный, а температура начнет снижаться по всей области. По мере продвижения гребня антициклона на юг, похолодание будет усиливаться. Пик температурного спада в регионе придется на четверг, пятницу и субботу.

В Екатеринбурге 19 января дневная температура составит -10°..-12°, облачно, небольшой снег, ветер западный, юго-западный с переходом на восточный, 1-6 м/с. Во вторник, 20 января, ночью -18°, днем -16°, в среду — ночью -26°, днем -24°, в четверг — ночью -30°, днем -26°. В пятницу ожидается самая холодная ночь: температура снизится до -31°, днем до -24°. На выходных немного потеплеет: в субботу ночью -28°, днем -19°, в воскресенье ночью -25°, днем -18°.

Ирина Пичурина