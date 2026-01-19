Рынок смартфонов в России упал почти на четверть

Рынок смартфонов в России в 2025 году сократился на 19–25% по сравнению с предыдущим годом, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков дистрибьютора Fplus и «М.Видео».

Всего в 2025 году было продано 24,2 млн смартфонов на общую сумму 588 млрд руб. В 2024 году было продано 29,8 млн устройств на 720 млрд руб.

По данным «М.Видео», по количеству проданных устройств лидером года стал китайский бренд Redmi с долей рынка 18%. Южнокорейский Samsung занял 12% российского рынка, китайские Tecno и Realme — по 11%. В денежном выражении лидером остался бренд Apple (27%). На втором месте Samsung (21%), а также Realme и Tecno — 11% и 7% соответственно.

Медианная цена смартфонов в 2025 году составила 25,3 тыс. руб., что на 4% меньше год к году.