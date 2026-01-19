Родригес: Венесуэла планирует укреплять нефтегазовую промышленность
Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила о намерении властей укреплять нефтегазовую промышленность страны, импортируя только необходимое для наращивания внутреннего производства.
Временный президент Венесуэлы Дельси Родригес
Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters
«Мы хотим расти инклюзивно и дальновидно, укрепляя нашу углеводородную отрасль, ответственно управляя своей иностранной валютой и экономя ее, а также импортируя только то, что необходимо для мощного увеличения внутреннего производства»,— написала госпожа Родригес в своем Telegram-канале.
Глава республики добавила, что власти намерены создать два суверенных фонда, управляемых с «максимальной прозрачностью». Средства фондов будут направлены на улучшение жизни населения и модернизацию инфраструктуры.