Сибирские клубы провели матчи мужской волейбольной Суперлиги

«Кузбасс» последним из сибирских волейбольных клубов провел матч 19-го тура российской Суперлиги. Кемеровчане 18 января встретились в Самаре с «Новой» из Новокуйбышевска.

Встреча завершилась победой «Новы» со счетом 3:1. Кемеровчане смогли вырвать победу лишь в третьем сете (28:26).

Два других сибирских клуба сыграли днем ранее. Красноярский «Енисей» дома обыграл «Оренбуржье» 3:0, новосибирский «Локомотив» — в гостях сургутский клуб «Газпром-Югра» 3:1. Несмотря на победу, главный тренер железнодорожников Пламен Константинов остался недоволен игрой команды. «Мы отвратительно начали и более-менее закончили. Это одна из худших наших игр и по техническому, и по тактическому исполнению. В сегодняшней игре единственное удовлетворительное — три очка. Возможно, мы стали такие великие, что думаем, что можем выигрывать с меньшими усилиями у команды из середины таблицы… Но это не так!»,— приведен его комментарий на сайте Всероссийской федерации волейбола.

Валерий Лавский