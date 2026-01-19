Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минтранс не ставит вопрос компенсации ущерба авиакомпаниям от плана «Ковер»

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что ведомство не планирует компенсировать авиакомпаниям ущерб от введения плана «Ковер» в аэропортах.

Министр транспорта Андрей Никитин

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Мы не ставим вопрос о компенсации ущерба, но стараемся поддерживать компании с точки зрения других приоритетов»,— сказал министр в интервью ТАСС.

По словам господина Никитина, со временем авиаперевозчики и инфраструктура адаптировались к работе в условиях регулярных ограничений. «”Ковры” стали переноситься легче, чем раньше. Я предложил коллегам относиться к закрытию аэропортов как к неприятной рутине»,— добавил он.

Как добавил министр, аэропорты повысили уровень комфорта для пассажиров — установили питьевые фонтанчики и детские площадки. Кроме того, улучшилась координация между авиацией и железной дорогой, включая назначение дополнительных поездов в случае задержек рейсов, добавил он.

