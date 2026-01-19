В Португалии выборы президента впервые за 40 лет пройдут в два тура

На президентских выборах в Португалии впервые с 1986 года ни один кандидат не набрал больше 50% голосов. Как передает Reuters, во втором туре встретятся умеренный социалист Антониу Жозе Сегуро и лидер крайне правой партии «Чега» Андре Вентура.

После обработки 99% бюллетеней господин Сегуро получил 31% голосов, господин Вентура — 23%. Остальные голоса распределились между еще девятью кандидатами. Согласно опросам общественного мнения, во втором туре наибольшие шансы на победу у Антониу Жозе Сегуро.

В Португалии президентская должность носит преимущественно церемониальный характер. При этом президент наделен рядом ключевых полномочий, включая, в некоторых случаях, право распускать парламент, назначать досрочные парламентские выборы и накладывать вето на законодательные акты.

Влад Никифоров