Генконсул Каргаполов: Гонконг не вводил и не признает санкции против России

Гонконг не присоединяется к односторонним санкциям против России, сказал генконсул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

«(Гонконг,— "Ъ") не вводил и не признает односторонние санкции против России»,— сказал консул в разговоре с «РИА Новости».

По словам господина Каргаполова, в условиях переориентации российской экономики на Восток Гонконг может стать привлекательной площадкой для бизнеса. «Гонконг остается привлекательной юрисдикцией для регистрации бизнеса благодаря правовой системе, льготному налоговому режиму и многочисленным налоговым преференциям»,— пояснил дипломат.