Филиппины открыли крупное месторождение газа с запасами в 2,8 млрд кубометров

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о первом за десятилетие значительном открытии залежей природного газа. По его словам, благодаря месторождению «Малампайя Восток-1» страна может снизить зависимость энергетики от угля.

Обнаруженный неподалеку от действующего газового месторождения Малампайя резервуар, по оценкам, содержит около 2,8 млрд куб. м газа, что эквивалентно почти 14 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, передает Bloomberg слова президента страны в видеообращении. По расчетам, запасов хватит, чтобы ежегодно обеспечивать электроэнергией более 5,7 млн домохозяйств.

Первоначальное тестирование показало, что производительность скважины составляет почти 1,7 млн куб. м в сутки. По словам главы государства, потенциал месторождения сопоставим с первоначальными скважинами Малампайи, которая обеспечивает примерно 20% потребностей Филиппин в энергии. После более 20 лет эксплуатации Малампайя находится на грани истощения, что вынудило страну начать импорт газа в 2023 году.

В январе прошлого года президент подписал закон о создании отрасли переработки природного газа и увеличении доли этого топлива в энергобалансе страны.

Эрнест Филипповский