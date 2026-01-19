Ущерб Минобороны по делу Шишанова составил 620 млн рублей

Бывший директор Научно-исследовательского института точных приборов, входящего в корпорацию «Роскосмос», Анатолий Шишанов, и его сообщник Олег Гомозов признаны виновными в причинении материального ущерба Минобороны, который составил почти 620 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

В 2024 году Бутырский суд Москвы приговорил Шишанова к пяти годам колонии, Гомозова — к четырем. Суд установил, что Шишанов при содействии Гомозова получил необоснованно завышенную оплату по государственному контракту секретного характера, что привело к ущербу для Минобороны.

В 2025 году Мосгорсуд смягчил наказание Анатолию Шишанову до 4,5 лет лишения свободы, оставив в силе остальные положения приговора, включая размер компенсации. Суд удовлетворил исковые требования Минобороны полностью: Анатолий Шишанов и Олег Гомозов обязаны солидарно выплатить 619,83 млн руб.

