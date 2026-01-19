Дмитриев: Европа сдастся, а США получат Гренландию

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев выразил уверенность в том, что США получат контроль над Гренландией.

В социальной сети X господин Дмитриев ответил на пост датского экономиста Ларса Кристенсена, в котором тот написал, что Европа «не намерена сдаваться» перед США. «Европа уступит, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет частично восстановлено»,— написал в ответ спецпредставитель президента России.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении взять Гренландию под контроль США. Восемь европейских стран — Дания, Норвегия, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия — в ответ направили на остров несколько десятков военнослужащих для проведения военных учений. После этого американский президент заявил, что с 1 февраля на товары из этих стран будут введены пошлины.