После ввода ВСМ Москва—Санкт-Петербург изменится движение «Авроры» и «Сапсана»

С вводом в эксплуатацию первой линии высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в 2028 году изменится график движения скоростных поездов «Сапсан» и «Аврора» на этом направлении, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

По словам господина Никитина, составы будут переориентированы на другие маршруты. «Они пойдут на другие загруженные линии, может быть, до Казани. Рассмотрим и другие направления»,— сказал господин Никитин ТАСС.

Строительство ВСМ началось в марте 2024 года. Появление магистрали с пассажиропотоком в 23 млн человек позволит сократить время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом до 2 часов 15 минут. Первый участок трассы от Москвы до Твери планируется ввести в эксплуатацию в 2026–2027 годах. Пуск магистрали до Санкт-Петербурга запланирован на второй квартал 2028 года.