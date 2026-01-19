Германия завершила разведывательную миссию в Гренландии

Вооруженные силы Германии завершили разведывательную миссию в рамках учений в Гренландии. Ранее издание Bild писало, что 15 военнослужащих, которых власти страны отправили на остров, покинули Гренландию.

«Сотрудничество с датскими коллегами было исключительно позитивным и конструктивным. В этот короткий промежуток времени мы получили здесь всю поддержку, какую только могли себе представить»,— сказал представитель миссии в Гренландии Петер Милевчик журналистам Funke.

Миссия немецких военнослужащих в Гренландии продолжалась менее двух суток. Власти страны обсуждали продление миссии на один день, но не стали этого делать из-за плохой погоды на острове. Министерство обороны Германии уточняло, что возвращение военнослужащих 18 января было плановым.

Германия и еще семь европейских стран отправили несколько десятков военнослужащих в Гренландию после угроз президента США Дональда Трампа аннексировать остров. В ответ на начало миссий господин Трамп объявил, что 1 февраля введет пошлины против стран, которые отправили военнослужащих в Гренландию.