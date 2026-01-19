Forbes: РКН планирует создать механизм фильтрации интернет-трафика на основе ИИ

Роскомнадзор (РКН) намерен в 2026 году создать и внедрить систему фильтрации интернет-трафика с помощью технологий машинного обучения, пишет Forbes. На эти цели в ведомстве планируют направить 2,27 млрд руб., следует из плана цифровизации РКН.

По информации издания, документ уже направлен в правительственную комиссию по цифровому развитию. Согласно нему, новый механизм будет работать на базе уже действующих в сетях операторов технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые обеспечивают фильтрацию по технологии DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика по содержимому пакетов). С их помощью уже заблокировано более 1 млн ресурсов, а также ежедневно ограничивается доступ к 5,5 тыс. новых адресов.

Как отмечают эксперты, опрошенные Forbes, машинное обучение может повысить эффективность блокировок и помочь в выявлении запрещенного контента и VPN-сервисов. Кроме того, внедрение систем на основе ИИ также соответствует требованию для федеральных ведомств отчитываться по подобным проектам.