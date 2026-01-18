Жительница Ульяновска не поверила сотрудникам банка и отдала деньги мошенникам

Сотрудники банка пытались спасти женщину жительницу Заволжского района Ульяновска от мошенников, но она им не поверила и отдала злоумышленникам 1,1 млн руб., сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как отмечается в сообщении, 17 января в дежурную часть отдела полиции Заволжского района Ульяновска обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий.

Как выяснили полицейские в ходе дознания, 16 декабря минувшего года женщине позвонили мошенники, представлявшиеся сначала сотрудниками телефонной компании, сообщившими о якобы необходимости обновления договора с просьбой назвать пришедший в смс-сообщении код, затем — сотрудниками портала «Госуслуги», сообщившими о якобы взломанном мошенниками личном кабинете и опасности потери сбережений, затем — сотрудниками военной прокуратуры, напугавшими женщину тем, что мошенники снимают деньги с ее счетов и направляют на финансирование ВСУ. Ничего этого в реальности не было, цель мошенников — напугать жертву, лишив ее возможности хладнокровно оценивать ситуацию. Мошенники убедили пенсионерку в необходимости забрать из банка свои сбережения и передать их лжеинкассатору для якобы их сохранения, проверки на подлинность и обмена на новые купюры.

Сотрудники банка пытались отговорить женщину от снятия всех накоплений, пытались объяснить, что ее действиями руководят мошенники, но потерпевшая, следуя инструкциям злоумышленников, уверяла, что деньги нужны ей «для срочной операции супругу».

1,1 млн руб. она передала в руки лжеинкассатору, который был соучастником мошеннической аферы, и только через месяц, так и не дождавшись возвращения сбережений, рассказала о произошедшем своему соседу, который убедил ее в необходимости обратиться в полицию.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), отмечают в УМВД.

Судя по данным полиции, всего за минувшую неделю телефонные мошенники обманули как минимум шестерых жители Ульяновской области, которые отдали злоумышленникам более 6 млн руб. Как отмечают в полиции, среди жертв мошенников люди всех возрастов — от совсем молодых до пожилых пенсионеров.

Андрей Васильев