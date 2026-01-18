Более 80% опрошенных в США выступили против захвата Гренландии военными силами

Более 80% опрошенных американцев проголосовали против использования США военной силы для присоединения Гренландии. Это следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov.

Исследование показало, что 86% опрошенных не одобрили бы применение военной силы для установление контроля над островом. 14% такой шаг поддержали бы. На вопрос, одобрили бы респонденты использование федеральных средств для покупки Гренландии, 70% ответили отрицательно. 30% опрошенных назвали такой сценарий допустимым.

Согласно результатам исследования, почти 70% опрошенных американцев считают, что захват Гренландии приведет к выходу США из НАТО. Столько же респондентов считают, что это привело бы к нестабильности в мире. 54% опрошенных считают такой шаг выгодным для США в вопросе ресурсов. 42% респондентов посчитали, что это продемонстрировало бы силу США для Китая и России.

Опрос CBS и YouGov проводили с 14 по 16 января среди 2523 американцев. Погрешность составила 2,3 процентных пункта.

Президент США Дональд Трамп с начала января заявляет о намерении установить контроль над Гренландией. В ответ восемь стран НАТО провели учения на острове. Вашингтон, в свою очередь, объявил о введении с 1 февраля пошлин против них.