Русский хоррор, «новые тихие» и ностальгия «Очень странных дел»

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции об археологии, искусстве, моде и кино. Жители и гости города смогут послушать романсы и классическую музыку, поучаствовать в гастрономических программах, посетить фестиваль анимации и фантастики и увидеть новую концепцию развития метро. Подробнее о наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Лекция «Новые тихие: бесшумная революция в российском кино» (16+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 20 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кинокритик Ная Гусева расскажет о развитии российского кинематографа после распада СССР и о том, как режиссеры реагировали на перемены эпохи. На лекции речь пойдет о направлении «новые тихие» — так называют поколение российских режиссеров, которые в 2000-х — 2010-х годах снимали фильмы о серой, пессимистичной действительности, обращаясь к темам одиночества, потерянности, распада связей и бессилия перед системой. К «новым тихим», в частности, относят Бориса Хлебникова, Василия Сигарева, Андрея Звягинцева, Алексея Попогребского, Николая Хомерики и Бакура Бакурадзе.

Фильм-опера «Риголетто» (18+)

Где: кинотеатр «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большой Покровской, 82

Когда: 19:00 20 января

Стоимость билетов: 650 руб.

Зрители смогут увидеть экранизацию оперы Джузеппе Верди «Риголетто», снятую режиссером Жаном-Пьером Поннелем в 1982 году. Это мелодраматичная кровавая история о горбатом шуте, его похищенной дочери и мести, которая обернулась катастрофой. В главных ролях — Лучано Паваротти, Ингвар Виксель и Эдита Груберова.

Что посмотреть в театрах на этой неделе Театр оперы и балета: опера «Онегин» (18:30 22 и 23 января, 12+), концерт «Шедевры киномузыки Андрея Петрова: от "Человека-амфибии" к "Жестокому романсу"» (Пакгаузы, 19:00 23 января, 12+), балет «Белоснежка» (15:00 25 января, 0+). Театр драмы: «Сон в летнюю ночь» (18:30 20 января, 16+), «Гранатовый браслет» (18:30 21 января, 12+), «Макбет» (18:30 22 января, 16+), «Сдвиг» (18:30 23 января, 18+), «Третья правда, или История одного преступления» (18:30 24 января, 18+), «Дни Турбиных» (18:30 25 января, 12+). Театр комедии: «Позвольте войти!» (18:00 21 января, 16+), «Неидеальный контракт» (20:30 21 января, 18+), «Семь ужинов» (18:00 22 января, 16+), «Обыкновенные люди» (18:00 23 января, 16+). Театр кукол: «Ханума» (18:30 21 января, 12+), «Божественная комедия» (18:30 22 и 23 января, 12+). Театр юного зрителя: «Притворщики» (18:00 24 января, 16+), «Кентервильское привидение» (12:00 25 января, 12+). Камерный музыкальный театр имени В.Т. Степанова: «Собака на сене» (17:00 24 января, 12+), «Подлинная история поручика Ржевского» (17:00 25 января, 16+). Дом актера имени В.В. Вихрова: «Шекспир. Страсти» (19:00 19 января, 16+), «Терапия любви. Комедия в стиле диско» (19:00 24 января, 16+), «Она берет выходной» (19:00 25 января, 16+). Центр театрального мастерства: «Леди Макбет Мценского уезда» (19:00 22, 23 и 25 января, 18+). Театр на Счастливой: «Ленинград 1941» (14:00 23 января и 12:00 24-25 января, 12+), «Дикарь» (19:00 23 января, 16+), «Блэз, или Париж — очень опасный город» (18:00 24 января, 16+), «Лифт» (18:00 25 января, 16+).

Гастрономические программы с дегустацией в «Заповедных кварталах»

Где: Усадьба Гусевых на улице Славянская, 4

Когда: 21-22 и 24 января

Стоимость билетов: 2,3 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Рождественский завтрак»

Фото: vk.com / z_kvartaly Программа «Рождественский завтрак»

Фото: vk.com / z_kvartaly

В 12:00 21 января Ксения Баздерова проведет встречу «Рождественский завтрак» (12+). Она устроит чаепитие и расскажет, каким был рождественский стол рубежа веков и какая забытая посуда может вернуться в наш быт.

На встрече «Согревающие вкусы зимы» (18+) в 18:30 22 января и в 16:30 24 января знаток русской кулинарной истории Юлия Полякова расскажет, какие праздники отмечались зимой на рубеже XIX-XX веков и какие напитки и блюда согревали в морозы.

В 10:00 24 января в усадьбе пройдет программа «Жизнь и кофе по-нижегородски» (12+). Профессиональный дегустатор Юрий Попов поделится историей появления кофе в России и старинными способами приготовления этого напитка. А в 13:00 24 января на встрече «Чайные бесцеремонности» (12+) он расскажет об истории чая и особенностях его употребления в разных уголках мира.

Зимний лекторий (16+)

Где: Парк Науки ННГУ на улице Ульянова, 10Б

Когда: 19:00 21 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лекция в Парке науки ННГУ

Фото: vk.com / sciencenn Лекция в Парке науки ННГУ

Фото: vk.com / sciencenn

Сначала врач-реабилитолог Михаил Пьянзин прочитает лекцию «Как пережить зиму?». Он расскажет, как снежная пора влияет на гормональную систему, почему в это время так легко набирается вес и почему тяжело вставать по утрам.

Затем психотерапевт Янина Загряжская даст советы, как наслаждаться зимой и справляться с трудностями этого сезона. По словам организаторов, это лекция для тех, кто устал от снега и серости, кому трудно проснуться утром и для кого сложно найти в себе силы на активность в зимний период.

Романсы в старинном особняке (16+)

Где: культурный центр «Проект 56» на улице Большая Печерская, 56

Когда: 19:00 21 и 22 января

Стоимость билетов: от 800 руб. до 1,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Профессор Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский

Фото: Ванда Боголепова, страница «Проекта 56» VK Профессор Нижегородской консерватории Алексей Петропавловский

Фото: Ванда Боголепова, страница «Проекта 56» VK

В среду романсы исполнят нижегородские музыканты Владислав Биткин (вокал), Алексей Петропавловский (гитара) и Валентина Лимонова (гитара, вокал).

В четверг на сцену выйдут артисты Нижегородской филармонии Ксения Кулькова (вокал) и Роман Поляков (гитара).

Лекция «Модная экспедиция: Европа в русском фокусе» (12+)

Где: музей моды и портновского искусства имени Н.П. Ламановой на улице Сергиевская, 8

Когда: 18:30 22 января

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лекция Ольги Парле «Скандал, который стал сенсацией: наследие Сергея Дягилева»

Фото: vk.com / lamanova_nn Лекция Ольги Парле «Скандал, который стал сенсацией: наследие Сергея Дягилева»

Фото: vk.com / lamanova_nn

Вместе с дизайнером Ольгой Парле слушатели отправятся в виртуальное путешествие по европейским музеям в поисках русского присутствия в моде, театре, декоративном искусстве, бизнесе и промышленности. Участники обсудят, как русские взгляд, школа и эстетика переплелись с европейской культурой и стали частью ее визуального кода.

Презентация концепции развития нижегородского метро «Рога оленя» (16+)

Где: Дом архитектора на Верхневолжской набережной, 2

Когда: 18:30 22 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знак метро на входе на станцию «Горьковская» в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Знак метро на входе на станцию «Горьковская» в Нижнем Новгороде

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Рога оленя» — это проект современного художника HAIGAS116 (творческий псевдоним Ярослава Хебнева). Он проанализировал существующие, строящиеся и перспективные станции нижегородского метро и представил план его развития до 2040 года.

«Проект отличается от многих ранее представленных концепций развития нижегородского метрополитена и призван выступить основой для дискуссии о его судьбе»,— рассказали организаторы.

Лекция «Наши пернатые соседи: антропогенные ловушки и пути спасения» (12+)

Где: общественное пространство «Гараж» на улице Октябрьская, 35

Когда: 18:00 23 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Орнитолог и фотограф-анималист Ирина Ряполова расскажет, какие неочевидные угрозы создает для птиц городская среда, как пернатые приспосабливаются к жизни рядом с людьми и какие человеческие привычки могут им мешать.

Концерт «Музыкальные мосты: из Средневековья в XXI век» (6+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 23 января

Стоимость билетов: от 500 руб. до 1 тыс. руб.

Московский вокальный ансамбль Intrada исполнит духовную хоровую музыку итальянского композитора Джованни Пьерлуиджи да Палестрина и «Реквием. Территория печали» Алексея Сысоева.

Лекция «По ступеням и улицам Пантикапея: опыт реконструкции акрополя» (12+)

Где: Волго-Вятский филиал Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля)

Когда: 19:00 23 января

Стоимость билетов: обычный — 500 руб., льготный — 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее»

Фото: Арсенал Посетители выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее»

Фото: Арсенал

Заведующий отделом искусства и археологии античного мира Пушкинского музея, кандидат исторических наук Владимир Толстиков, почти полвека возглавляющий Боспорскую археологическую экспедицию, расскажет о ее основных задачах и планах.

«Мечта участников Боспорской экспедиции — создание археологического парка, который показал бы итоги изучения Пантикапея, как это сделано, например, в Эфесе, а также в Линдосе на острове Родос»,— рассказали в Арсенале.

Музейная медиация «Пластичная история» (6+)

Где: Никольская башня кремля

Когда: 11:00 24 января

Стоимость билетов: 450 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глиняный сосуд и детские игрушки

Фото: НГИАМЗ Глиняный сосуд и детские игрушки

Фото: НГИАМЗ

Участники смогут рассмотреть древние образцы керамики, найденные на территории Нижнего Новгорода, и узнать, как жили люди в далеком прошлом. В конце встречи пройдет мастер-класс по лепке.

Фестиваль косплея, анимации и фантастики Fan Fan (12+)

Где: Дворец культуры Автозавода на улице Героя Смирнова, 12

Когда: 11:30 24 января

Стоимость билетов: от 1,9 до 4 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники фестиваля косплея, анимации и фантастики Fan Fan

Фото: Дмитрий Поздышев Участники фестиваля косплея, анимации и фантастики Fan Fan

Фото: Дмитрий Поздышев

Гости фестиваля смогут увидеть сценические номера, танцевальные и вокальные выступления, одиночные и групповые дефиле. Косплееры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Воронежа, Екатеринбурга, Пензы и еще десятка городов России перевоплотятся в персонажей:

игр Devil May Cry, The Witcher, The Elder Scrolls, Ghost of Tsushima, Cyberpunk 2077, Starcraft, Silent Hill, League of Legends, Dota, Hollow Knight, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, «Мор (Утопия)», Tiny Bunny и «Клуб романтики»;

сериала «Игра престолов» и фильмов «Пираты Карибского моря», «1+1», «Круэлла» и «Приключения Буратино»;

мультфильмов «Холодное сердце», «Тайна Коко», «Снежная королева», «Горных дел мастер», «По следам бременских музыкантов», «Приключения домовенка Кузи» и «Три богатыря» и мультсериалов «Ну, погоди!», «Аватар: легенда об Аанге», «С приветом по планетам», Monster High, «Клуб Винкс», «Отель Хазбин», «Аркейн»;

комиксов Marvel, DC и Bubble;

аниме «Темный дворецкий», «Клинок, рассекающий демонов», «Монолог фармацевта», «Блич», «Человек-бензопила» и других.

Также на фестивале будут игровые зоны, аллея авторов, выставка фотокосплея и фан-арта и ярмарка geek-товаров.

Лекция «Классическое искусство Китая: цветы, драконы и горные пейзажи» (12+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3)

Когда: 14:00 24 января

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок китайского художника Чжу Да

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga Рисунок китайского художника Чжу Да

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga

На лекции слушатели смогут узнать, как на шелковых свитках, в изяществе фарфора и монументальности бронзовых сосудов оживают даосская мудрость, конфуцианская гармония и буддийская созерцательность и как искусство Китая вдохновляет мастеров по всему миру.

Лекция «Ностальгия по 80-м в сериале "Очень странные дела"» (18+)

Где: площадка «Территория эмоций» в парке «Швейцария», 35/3, к. 1

Когда: 14:30 24 января

Вход по регистрации

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сериал «Очень странные дела» рассказывает о загадочных событиях в вымышленном американском городке Хоукинс, жители которого сталкиваются с паранормальными явлениями и монстрами из параллельного измерения. Финальная серия вышла на Netflix 31 декабря 2025 года.

Действие сериала происходит в 1980-е годы. Как создателям удалось вызвать у зрителей ностальгию по этой эпохе и как прецедентные медиатексты поучаствовали в развитии сюжета, на лекции расскажут кандидат филологических наук, доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Екатерина Фомина и старший преподаватель департамента Владимир Афанасьев.

Концерт «Изысканность барокко» (6+)

Где: Усадьба Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7

Когда: 18:00 24 января

Стоимость билетов: 1,2 тыс. руб.

Прозвучат отрывки из «Времен года» Антонио Вивальди, фрагменты опер Георга Генделя «Адмет, царь Фессалии» и «Ринальдо», произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти и других композиторов.

Музыку исполнят солисты Ольга Фомичева (сопрано), Елена Синичкина (сопрано), Ван Цзе (сопрано), Алина Мохова (клавесин), Мария Трянина (флейта) и струнный ансамбль имени М.А. Балакирева.

Концерт «Русский хоррор» (6+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:30 24 января

Стоимость билетов: от 900 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic Концерт в филармонии

Фото: vk.com / nn_philharmonic

Академический симфонический оркестр под управлением Николая Цинмана исполнит «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, симфонические картины Анатолия Лядова «Из Апокалипсиса» и «Баба-Яга», фортепианные пьесы «Катакомбы» и «С мертвыми на мертвом языке» из сюиты «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского и его же музыкальную картину «Ночь на Лысой горе», вступление к четвертой картине оперы Петра Чайковского «Пиковая дама» и третью часть «Симфонических танцев» Сергея Рахманинова.

Концерт проведет музыковед Ярослав Тимофеев.

Концерт «Русские романсы» (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 19:00 24 января

Стоимость билетов: 1,5 тыс. руб.

Со сцены прозвучат старинные русские романсы и романсы русских композиторов на стихи известных поэтов: «Выхожу один я на дорогу», «Отцвели уж давно хризантемы в саду», «На заре ты ее не буди», «Гори, гори, моя звезда», «Ямщик, не гони лошадей», «Дорогой длинною», «Очи черные» и другие песни.

Программу исполнят солисты Нижегородского театра оперы и балета Екатерина Ясинская (сопрано), Карина Хэрунц (меццо-сопрано), Сергей Писарев (тенор), Владислав Бирюков (баритон) и Кирилл Логинов (бас) и Нижегородский русский народный оркестр им. В. А. Кузнецова под управлением Бориса Схиртладзе.

Лекция «Эпоха романтизма: Германия» (12+)

Где: корпус Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Зарубежное искусство» (Дом Сироткина на Верхневолжской набережной, 3)

Когда: 14:00 25 января

Стоимость билетов: 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Залы Дома Сироткина

Фото: vk.com / artmuseumnn Залы Дома Сироткина

Фото: vk.com / artmuseumnn

Участникам встречи расскажут, как романтизм стал ярким явлением в культуре Германии начала XIX века и нашел воплощение в философии, поэзии, музыке и изобразительном искусстве. Слушатели смогут узнать больше о творчестве Генриха Гейне, Фридриха Клопштока, Эрнста Гофмана, Франца Шуберта и живописцев-романтиков, начиная с членов Назарейского братства до работ Каспара Фридриха и Филиппа Рунге.

Программа «Археология: от раскопа до музея» (12+)

Где: Никольская башня кремля

Когда: 14:00 25 января

Стоимость билетов: 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Археология: от раскопа до музея»

Фото: Нижегородский музей-заповедник Программа «Археология: от раскопа до музея»

Фото: Нижегородский музей-заповедник

Участники познакомятся с материальной культурой средневекового Нижнего Новгорода, узнают о погребальном обряде мордовских племен и спустятся на ранее закрытый подземный ярус башни, где смогут поучаствовать в импровизированных археологических раскопках.

Лекция «Из истории студенческой жизни Нижнего» (16+)

Где: Дом Эвениуса на улице Студеная, 45

Когда: 16:00 25 января

Стоимость билетов: 600 руб.

Журналист и краевед Ольга Наумова расскажет об интересных исторических фактах из жизни нижегородского студенчества прошлых столетий.

Фестиваль Pianissimo. Концерт Айзека ван дер Мерве (12+)

Где: Пакгауз на улице Стрелка, 21Ж

Когда: 17:00 25 января

Стоимость билетов: от 1 до 2,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Pianissimo

Фото: Geometria Фестиваль Pianissimo

Фото: Geometria

В городе завершается фестиваль фортепианных концертов Pianissimo, призванный познакомить публику с молодыми исполнителями. В воскресенье состоится последний концерт зимнего цикла. На сцену выйдет южноафриканский музыкант Айзек ван дер Мерве и исполнит чакону из партиты для скрипки №2 Иоганна Себастьяна Баха, сонату №30 Людвига ван Бетховена и вариации на тему Корелли Сергея Рахманинова.

Сольная программа Павла Любимцева «Случаи из жизни» (12+)

Где: филармония во втором корпусе кремля

Когда: 18:00 25 января

Стоимость билетов: от 600 до 800 руб.

Заслуженный деятель искусств России, заслуженный артист России, дважды лауреат премии «ТЭФИ» Павел Любимцев прочитает со сцены юмористические произведения советских писателей Аркадия Бухова, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Даниила Хармса, Александра Вампилова и Ираклия Андроникова.

Какие выставки продолжают работу До 19 января в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников» (6+). До 25 января в Манеже кремля открыта выставка «Виктор Васнецов. Радость праведных. Религиозная живопись и графика» (6+). До 25 января в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка Гурия Захарова «И жизнь, и слезы, и любовь» (0+). До 25 января в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыта выставка «Фотоаппарат в руках музыканта. К 175-летию со дня рождения В. Ю. Виллуана» (6+). До 25 января в ЦСИ «Терминал А» на улице Красная Слобода, 9А открыта выставка Дениса Лавинского «Солнце забывает угол падения» (0+) и выставка художницы Вацы «Модный дом "Вацлава"» (16+). До 26 января в «Галерее 9Б» на улице Октябрьская, 9Б открыта выставка нижегородской художницы Поли Стриж «В мою дверь постучался зверь» (0+). До 29 января в центре культуры «Рекорд» открыта выставка Юлии Ванетти «Двенадцать месяцев» (0+). До 31 января в католическом храме на улице Студеная, 10Б открыта выставка «Собор на Студеной: мечты сбываются» (16+). До 1 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка казанского художника Ильгизара Самакаева «На волне цвета» (12+). До 1 февраля в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 открыта мультимедийная выставка «Tundra» (6+). До 22 февраля в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Герои и будни. Советское изобразительное искусство из собрания НГХМ» (0+). До 23 февраля в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка нижегородского художника Алексея Мясникова «Очертания света» (0+). До 1 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыты выставки «Пантикапей. Из прошлого в будущее» (0+) и «Библейские сюжеты. Марк Шагал и западноевропейское искусство XVI–XIX веков» (0+). До 8 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9А открыта выставка «Нижний в объективе: история в фотографиях» (6+). До 9 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка старинных замков и ключей «Русский замок. Кузнечная летопись» (0+). До 9 марта в студии «Тихая» на улице Ульянова, 4В открыта выставка Алексея Старкова «Вещи, которые приносят счастье» (12+). До 29 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка произведений живописи и графики из собрания Валерия Дудакова «Русский символизм: от Врубеля до Ларионова» (12+). До 29 марта в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Вечное барокко. Из XVII в XXI век» (0+). До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Мурома: когда молчат летописи» (0+).

