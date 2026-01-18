В Ростовской области самосвал снес пешеходный мост на М-4 «Дон»

В Каменском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» грузовой самосвал снес надземный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло в 19:30 мск на 929-м километре дороги в направлении на Москву. По предварительным данным, самосвал зацепил мост поднятым кузовом. Конструкция рухнула на разделительную осевую полосу. Водитель 1979 года рождения пострадал, его отвезли в больницу.

После аварии движение на трассе ограничили — машины двигаются только по правой полосе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства ДТП. На место приехал также глава Каменск-Шахтинского Александр Камоцкий. В Telegram-канале он сообщил, что последствия ДТП устранят к утру. В посте он сообщил, что водитель не пострадал.