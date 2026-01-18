Berlingske: США тайно пытались получить информацию о военных объектах Гренландии

США в 2025 году тайно пытались получить информацию о критически важной военной инфраструктуре на Гренландии, сообщила газета Berlingske со ссылкой на засекреченные документы Минобороны Дании. Согласно им, Соединенные Штаты пытались получить информацию о портах, авиабазах и радиолокационных сооружениях острова.

Газета сообщила, что американские военнослужащие, находившиеся на территории острова, дважды в январе 2025 года обращались к датским коллегам в Гренландии с просьбой предоставить данные. При этом они избегали официальных каналов через командование, МИД и Минобороны. В частности, запросы были направлены подполковнику Ларсу Х. Мадсену, служившему на американской космической базе Питуффик. Он, согласно данным из документов, считался «отличным источником информации» о Гренландии.

В ответ на эти действия датское оперативное командование немедленно проинформировало высшее военное руководство страны. В Минобороны Дании подтвердили, что запросы США были рассмотрены, однако детали переписки не разглашаются. В то же время в посольстве США в Копенгагене заявили, что диалог с датскими партнерами внутри НАТО является обычной практикой и что обсуждение вопросов на рабочем уровне не считается нарушением.

В публикации отмечается, что действия США вызвали обеспокоенность в Дании, особенно после заявлений президента Дональда Трампа о желании присоединить Гренландию к США и создать «Золотой купол» — систему противоракетной обороны. Американский президент убежден, что если США не завладеют островом, он достанется России или Китаю. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что силовой сценарий Вашингтона может привести к разрушению НАТО.