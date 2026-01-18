Во Всеволожском районе Ленобласти тушат крупный пожар в автосервисе

Вечером 18 января во Всеволожском районе Ленинградской области тушат пожар в поселке городского типа имени Свердлова. По данным ГУ МЧС по региону, горит одноэтажное здание автосервиса и склада автозапчастей на улице Петрозаводской, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Пожар локализован, к тушению привлекли 52 человека и 21 единицу техники.

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы

В Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе сообщили, что сигнал о пожаре поступил в 18:20. Возгоранию присвоен повышенный номер сложности.

В тушении задействованы подразделения 102-й, 101-й, 149-й и 150-й пожарных частей Всеволожского отряда, а также служба пожаротушения Леноблпожспас, на место вызвали дополнительные расчеты.

Из опасной зоны эвакуировали три легковых автомобиля.

UPD: на 21.05 открытое горение ликвидировано, о пострадавших не сообщалось.

Артемий Чулков