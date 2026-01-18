Несколько районов Саратовской области отменили занятия в школах 19 января

В Александрово-Гайском районе Саратовской области завтра, 19 января, отменены занятия для учеников 1-4 классов из-за морозов. Об этом сообщили в местной администрации.

Фото: администрация Балаковского района Школы в нескольких районах Саратовской области отменили занятия из-за морозов

В Балаковском районе занятия не отменяются. По прогнозам синоптиков, температура составит от -8 до -13 градусов. Родители могут разрешить детям не посещать школу, уведомив об этом классных руководителей. В таком случае отсутствие ученика не будет считаться пропуском без уважительной причины, уточнили в районной администрации.

Отменены школьные занятия в Аткарском и Питерском районах для учеников 1–6 классов. Уточнение информации таже ожидается в 6:00 19 января.

Нина Шевченко