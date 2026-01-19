Глава СКР потребовал доклад по уголовному делу о смерти жителя Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал от временно исполняющего обязанности руководителя следственного управления СКР по Башкирии Марата Галиханова доклад о результатах первоначальных следственных действий и итогах расследования по делу о смерти мужа жительницы республики.

Женщина обратилась в информационный центр СКР с заявлением о несогласии с ходом установления обстоятельств смерти супруга в селе Кайраклы. В октябре прошлого года мужчина, вместе с другими работниками, направился на склад для погрузки кормов. Через несколько часов он получил травму, приведшую к смерти. По мнению заявительницы, смерть носит криминальный характер, и до настоящего времени никто не привлечен к ответственности.

В региональном управлении СКР возбуждено уголовное дело по факту смерти.

Олег Вахитов