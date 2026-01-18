В понедельник по Астрахани ударит мороз до 12 градусов

Завтра, 19 января, в Астрахани ожидается устойчивый мороз: днем температура воздуха составит -12°C, к ночи -18°C. Ветер северный, скорость 3 м/с.

Астрахань ожидают крещенские морозы 19 января

Фото: Нина Шевченко Астрахань ожидают крещенские морозы 19 января

Фото: Нина Шевченко

Осадков не прогнозируется, при этом коммунальные службы продолжают уборку снега четырехдневной давности. Ожидается небольшая облачность.

В регионе, по данным синоптиков, будет северо-восточный ветер до 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается до -26…-21°С, по югу области до -20…-15°С. В дневное время прогнозируют -13…-7°С.

Нина Шевченко