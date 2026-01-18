Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Хоккеисты «Лады» разгромили «Сочи» в матче КХЛ

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Ладой» и «Сочи». Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В составе «Лады» отличились Райли Савчук, Егор Морозов, Иван Савчик и Андрей Обидин. Вратарь тольяттинской команды Александр Трушков провел матч без пропущенных шайб.

«Лада» с 32 очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. «Сочи» с 34 баллами располагается строчкой выше.