Волейболисты «Новы» второй раз за сезон победили «Кузбасс» в матче Суперлиги

В воскресенье, 18 января, в Самаре прошел матч чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги, в котором «Нова» из Новокуйбышевска принимала кемеровский «Кузбасс». Хозяева одержали победу со счетом 3:1 (25:14, 25:23, 26:28, 25:16).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Нова» одержала десятую победу в сезоне, набрав 31 очко. Коллектив из Самарской области закрепился в первой восьмерке команд Суперлиги. «Кузбасс» с 10 баллами находится на 15-й позиции.

Матч этих команд в Кемерово, состоявшийся 2 ноября прошлого года, также завершился победой «Новы».

Андрей Сазонов