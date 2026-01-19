Роскомнадзор зафиксировал 100%-й рост DDoS-атак за 2025 год

За 2025 год произошло свыше 21 тыс. DDoS-атак, сообщили «Ъ» в Роскомнадзоре, опираясь на данные Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Во втором полугодии произошло более 15 тыс. DDoS-атак. Тогда как за весь 2024 год этот показатель превысил 10 тыс., за весь прошедший год рост атак составил более 100%, оценили в РКН.

Основные страны—источники вредоносного трафика, по данным Роскомнадзора,— США, Германия, Великобритания, Нидерланды, Индонезия, Тайвань, Франция, Швеция. Эти страны — ключевые мировые хабы хостинга и облачных услуг, что делает их удобной платформой для размещения элементов бот-сетей. Однако фиксируемая география трафика не отражает реальное местонахождение организаторов атак, отмечают в службе.

«В подавляющем большинстве случаев речь идет об использовании распределенных ботнетов, сформированных из скомпрометированных серверов, облачных виртуальных машин и конечных устройств, расположенных в различных странах. Такая модель позволяет злоумышленникам маскировать источник атак, повышать их устойчивость к блокировкам и оперативно наращивать мощность воздействий»,— рассказали в Роскомнадзоре. Там ожидают, что в 2026 году регулирование защиты КИИ, облачных сервисов и хостинг-площадок будет совершенствоваться и приведет к появлению дополнительных мер противодействия DDoS-атакам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Удвоение пройденного».

Татьяна Исакова