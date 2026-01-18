Ульяновской области не хватает 1,5 млрд рублей на льготные лекарства

В Ульяновской области готовятся к созданию центра сердечно-сосудистой хирургии и приемного отделения на территории Ульяновской областной больницы. Информацию об этом разместил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских, сообщая о состоявшейся в пятницу его встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По словам губернатора, на встрече с министром они «обсудили шаги по созданию центра сердечно-сосудистой хирургии и приемного отделения на территории Ульяновской областной больницы», уже подготовлено медико-техническое задание, перечень необходимого оборудования. Впереди разработка проектно-сметной документации. Ранее инициативу региона по строительству этих объектов поддержал президент России Владимир Путин, отметил Алексей Русских. Глава региона также подчеркнул, что в ходе встречи с Михаилом Мурашко также «обсуждалось повышение качества оказания медицинской помощи жителям региона», реализация нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В тот же день состоялось совещание по проблемам обеспечения жителей региона льготными лекарствами, созванное зампредом комитета Госдумы по охране здоровья Алексеем Куринным в связи с многочисленными жалобами жителей региона на отсутствие льготных лекарств. В совещании приняли участие первый замминистра здравоохранения Ульяновской области Александра Верушкина, руководитель ульяновского управления Росздравнадзора Светлана Панина, и. о. директора ГУ «Ульяновская государственная аптека».

Как отметил по итогам совещания депутат в своем Telegram-канале, совещание «позволило выявить причины систематического отсутствия жизненно-необходимых лекарств в начале каждого года и предложить меры по преодолению». По словам депутата, «чиновники в очередной раз говорили о нехватке денежных средств на обеспечение льготными лекарствами всех нуждающихся», «на 2026 год в областном бюджете не хватает суммы в размере 1,5 млрд руб.», «в настоящий момент нет возможности обеспечения 35% наименований лекарственных средств из списка, хотя имеющиеся средства законтрактованы уже на 60-70%».

Алексей Куринный отметил, что благодаря депутатскому давлению «финансирование на региональную льготу в 2026 году было увеличено на 21%, но и этого, как показывает практика, крайне недостаточно».

Поднимался ли вопрос недофинансирования регионального здравоохранения на встрече Алексея Русских с Михаилом Мурашко, неизвестно.

Сергей Титов, Ульяновск