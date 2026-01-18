На Привокзальной площади в Пензе введена платная парковка с льготным периодом

На Привокзальной площади станции Пенза-1 введена новая схема организации парковки. В тестовом режиме запущено оборудование, разделяющее потоки транспорта: шлагбаумы действуют только на двух полосах для общественного транспорта, остальные две остаются открытыми для легковых автомобилей и такси, сообщили в администрации Пензы.

40 минут стоянки на Привокзальной площади будут бесплатными

Фото: администрация Пензы, Коммерсантъ

Позже запустят платную парковку на 228 мест для легкового транспорта. 40 минут стоянки будут бесплатными. Решение направлено на устранение проблем, возникающих из-за длительного пребывания автомобилей вдоль проезжей части, что мешало работе автобусов и создавало напряженность для пешеходов.

Через площадь проходят 33 маршрута общественного транспорта, включая городские, межмуниципальные и дачные. По данным перевозчиков, из-за оставленных на дороге машин встречающих автобусы не могли беспрепятственно проехать. Новая система призвана снизить количество таких инцидентов и улучшить условия для посетителей вокзала.

Движение пешеходов организовано по тротуарам и островкам безопасности. Для пересечения проезжей части предусмотрены пешеходные переходы. Привокзальная площадь оснащена системой видеонаблюдения, которая круглосуточно следит за порядком и быстро реагирует на инциденты.

Нина Шевченко