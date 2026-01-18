В Уфе 39 домов останутся без горячей воды из-за «технической необходимости»

19 января 39 многоквартирных домов в уфимском микрорайоне Черниковке останутся без горячей воды, сообщает муниципальное управление жилищного хозяйства. Отключения запланированы «в связи с технической необходимостью». Что подразумевается под последней, в публикации не говорится.

С 10:00 до 12:00 горячей воды не будет у жильцов девяти домов на улицах Первомайской, Победы и Александра Невского. С 10:00 до 13:55 — в 29 домах на Интернациональной, Сергея Вострецова, Хакимова и Орджоникидзе.

Еще один дом на улице Шота Руставели пробудет без воды с 11:00 до 13:00.

Идэль Гумеров