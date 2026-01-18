В Оренбурге по нарушению прав детей на образование возбудят уголовное дело

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления СКР по Оренбургской области Вячеславу Зудерману возбудить уголовное дело по факту нарушения в Оренбурге прав несовершеннолетних на доступное образование. Об этом в воскресенье сообщал Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Лазарев, Коммерсантъ Фото: Олег Лазарев, Коммерсантъ

По информации ИЦ СКР, обращение к главе СКР по поводу нарушения в Дзержинском районе Оренбурга прав несовершеннолетних на образование поступило в комментариях аккаунта приемной председателя СКР соцсети «ВКонтакте». Родители детей сообщали, что детские сады и школы расположены на значительном удалении от места их проживания, ежедневно учащимся приходится преодолевать более двух километров пешком вдоль неосвещенных улиц или на общественном транспорте, что небезопасно и затруднено в период выпадения осадков. В ИЦ СКР отмечают, что родители неоднократно обращались в соответствующие органы власти с просьбой, построить в их микрорайоне образовательные учреждения, но все оказалось безрезультатно.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (ред. от 30.08.2024) «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20», расстояние от места жительства детей до школы или детского сада должно быть не более 500 метров.

К органам власти региона жители Дзержинского района обращались напрямую и через СМИ неоднократно. Еще в мае 2021 года жители новых микрорайонов — ЖК «Времена года», «Победа», «Маршала Рокоссовского» и «Ботанический сад» — обращались к властям с просьбой решить проблему отсутствия школ и детсадов. С аналогичной жалобой через СМИ в октябре 2025 года обращались к властям жители микрорайона Малая земля (промышленный район Оренбурга), где жители 30 лет ждали школу, но ее так и не построили. По этому факту глава СКР еще в марте 2025 года поручал региональному СУ СКР провести процессуальную проверку. Чем она завершилась, неизвестно.

Судя по всему, теперь будет возбуждено уголовное дело по факту халатности чиновников (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до года исправительных работ, или арест до трех месяцев). Если следствие выяснит, что двухкилометровые походы в школу привели для кого-то из детей к причинению тяжкого вреда здоровью, то это уже будет ч. 2 ст. 293 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Сергей Титов