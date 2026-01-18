Румынская певица извинилась за слова на русском на «Евровидении-2026»

Румынская певица Паула Селинг извинилась за фразу «Молодец, Молдова», которую она произнесла на русском языке во время финального отбора на конкурс «Евровидение-2026» в Кишиневе. Тогда госпожа Селинг, выступавшая в роли члена жюри, обратилась к аудитории и организаторам с поздравлением.

Фото: Tobias Schwarz / Reuters Паула Селинг

Певица опубликовала извинения на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). В посте певица признала ошибку и пояснила, что не вкладывала в высказывание политическую подоплеку. «Пытаясь быть милой и дружелюбной, я использовала слово, не осознавая, что оно относится к русскому языку и может вызвать недовольство. Узнав, что это русское слово, я поняла причину реакции», — написала певица.

На фразу певицы резко отреагировал бывший пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэль Водэ. Он написал в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что Селинг «застала врасплох используемым языком». Он напомнил, что официальным языком в Молдавии является румынский.

Национальный отбор на «Евровидение-2026» прошел 17 января. В 2025 году Молдавия не участвовала в конкурсе из-за экономических трудностей. Россия не принимает участия в «Евровидении» с 2022 года.