В Ленобласти полицейские отправили на спецстоянку машину дрифтера

Сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя, который опасно маневрировал на Муринской дороге во Всеволожском районе Ленинградской области. С ним провели «серьезную профилактическую беседу», а транспортное средство отправили на спецстоянку, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал о подозрительном автомобиле Lada Granta поступил от бдительных граждан. По их словам, машина двигалась с резкими и непредсказуемыми маневрами, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Вскоре инспекторы ДПС остановили транспортное средство.

За рулем находился 28-летний мужчина. Его направили на медицинское освидетельствование. Кроме того, у полицейских возникли вопросы к документам на автомобиль — подлинность идентификационных данных вызвала сомнения. Машину изъяли для проведения экспертизы.

Артемий Чулков