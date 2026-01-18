Социальный фонд назначил вторую пенсию ветеранам-блокадникам

Более тысячи ветеранов-инвалидов, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», получили дополнительную государственную пенсию по инвалидности в дополнение к страховой пенсии по старости. Выплаты назначили автоматически, без необходимости подачи заявлений, сообщила пресс-служба Социального фонда России.

Работа была проведена совместно с комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, с использованием уже имеющих данных о выданных удостоверениях. Инициатива стала возможной после упрощения правил присвоения статуса «Житель блокадного Ленинграда» с октября 2025 года. Теперь для получения знака не требуется минимальный срок пребывания в осажденном городе — достаточно одного дня в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Это расширило круг получателей льгот.

Помимо второй пенсии, ветераны-блокадники имеют право на ежемесячную денежную выплату по закону о ветеранах и дополнительное материальное обеспечение по указу президента. В совокупности с индексациями, средний доход этой категории ветеранов к октябрю 2025 года превысил 59 тыс. руб. в месяц. В 2025 году выплаты выросли почти на 7 тыс. руб. В январе 2026 года страховые пенсии были проиндексированы на 7,6%, а в феврале ожидается повышение социальной ежемесячной выплаты на 6,8%.