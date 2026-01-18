Сальдо: свет отключили в 23 населенных пунктах Херсонской области

Электричество отключили в 23 населенных пунктах Херсонской области. Они находятся в двух округах региона: Великолепетихском и Горностаевском. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

Свет отключили также в Геническом муниципальном округе, в селах Геническая Горка и Счастливцево. «Невзирая на сложные погодные условия, энергетики работают над устранением аварий»,— написал господин Сальдо.

Перебои с электричеством в Херсонской области начались после ударов по энергетической инфраструктуре Запорожской области 14–16 января. Из-за обстрела подстанции в Запорожской области свет отключали в 14 муниципальных образованиях и 450 населенных пунктах Херсонской области. Сегодня утром Владимир Сальдо сообщал, что работы по восстановлению электроснабжения региона завершены.