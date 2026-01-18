МВД рассказало о схеме мошенничества с совместными поездками

В начале года в России снова наблюдается активное использование мошенниками схемы с совместными поездками. В управлении по борьбе с преступлениями в сфере ИКТ МВД РФ сообщили, что аферисты размещают в чатах и специализированных сообществах объявления о поиске попутчиков, выбирая маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов.

После отклика жертвы общение переводят в мессенджер, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку. Переход по такой ссылке может привести к краже персональных данных или списанию средств со счета.

В ведомстве рекомендуют планировать поездки заранее и пользоваться услугами официальных перевозчиков. Также правоохранители советуют избегать перехода по внешним ссылкам, полученным в мессенджерах или социальных сетях, особенно если они связаны с бронированием.

Специалисты подчеркивают, что даже привычная возможность найти попутчика через чат или сообщество может обернуться финансовыми потерями и утечкой личной информации.