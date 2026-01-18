«Звезда чистой земли» засияла на Шри-Ланке

На Шри-Ланке представили крупнейший в мире сапфир, который весит 3,5 тыс. карат. Камень, получивший название Star of Pure Land («Звезда чистой земли»), обнаружили в 2023 году в окрестностях «города драгоценностей» Ратнапура, пишет Associated Press. Фиолетовый звездчатый сапфир уже прошел сертификацию в двух независимых лабораториях. Он принадлежит анонимной группе Star of Pure Land Team.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eranga Jayawardena / AP Фото: Eranga Jayawardena / AP

Предварительная оценка стоимости находки — не менее $300 млн, отмечает AP. И она вполне реальна, отметила ведущий геммолог African Mining Company Ева Германова: «Этот сапфир нельзя оценивать по ювелирным меркам. Это не ювелирный камень, не материал для украшений и не объект классического ювелирного рынка. Это в первую очередь минералогический и коллекционный образец, история про то, что дала природа. Поэтому цена в $300-400 млн. — это не рыночная стоимость в привычном понимании, а оценка уникального природного объекта, где большую роль играют масштаб, редкость и эффект рекорда. Такие цифры возможны только в формате трофейного коллекционирования, если находится конкретный покупатель, для которого ценность именно в уникальности образца. Пока нет реальной сделки, это остается заявленной оценкой и неподтвержденной ценой рынка.

Здесь важно правильно расставить акценты: речь идет о фиолетовом звездчатом сапфире, и именно в этой категории он заявлен как крупнейший задокументированный.

Ранее рекорды по фиолетовым сапфирам были совершенно другого масштаба, это были камни в сотни карат, чаще всего ограненные и рассматриваемые либо как ювелирные, либо как коллекционные, но несопоставимые по размеру. При этом в мире существуют более крупные звездчатые сапфиры других цветов, например, черные и синие. Но сочетание фиолетового цвета, выраженного звездчатого эффекта и такого размера — крайне редкая комбинация, поэтому этот камень и выделяют в отдельную рекордную категорию».

Среди рекордсменов драгоценных камней, проданных на торгах, — рубин Estrela de Fura весом 55,22 карата. Он был куплен на аукционе Sotheby’s в 2023-м почти за $35 млн. В том же году за $44 млн с молотка ушел и крупнейший в истории торгов голубой бриллиант Bleu Royal. Какую доходность принесут инвестиции в такие камни? Специалист по бриллиантам Вячеслав Манукьян отмечает, что заранее определить сумму крайне сложно: «Любые крупные камни, будь то бриллианты или сапфиры, которые больше среднестатистических размеров и веса, конечно, рассматриваются как инвестиционные. Их вряд ли будут носить в серьгах или кольце. Это камень, который ляжет в сейф и станет только расти в цене, принося таким образом доход своему владельцу. Это уникальный сапфир. Предполагаю, что еще нескоро будут добыты похожие экземпляры, поэтому он может расти в цене в экспоненте. Эта динамика может быть абсолютно нереальной. Как вариант, сапфир даже может не менять своего физического местоположения, то есть как он, предположим, лежал в сейфе где-нибудь в Бельгии, Тель-Авиве или в Швейцарии, так и продолжит храниться, просто он перейдет к другому владельцу».

На торги также выставляют и гигантские необработанные глыбы, например, изумруды весом в сотни килограммов. При этом исторические камни вроде «Звезды Африки», крупнейшего в мире ювелирного алмаза, целиком на аукционах обычно не продаются.

Ангелина Зотина