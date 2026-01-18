Пропавших накануне Нового года женщину и мужчину нашли на дне озера в Самарской области

17 января на озере Городковском в Ставропольском районе Самарской области водолазы отряда спецназначения проводили повторные поиски утонувших 27 декабря рыбаков — мужчины и женщины, сообщила на своем официальном сайте поисково-спасательная служба (ПСС) Самарской области.

Отмечается, что по заявлению сотрудников правоохранительных органов проводились водолазные поиски на акватории водоема двух человек с перевернувшейся лодки. 27 числа в ходе поисковых работ был обнаружен вмерзший в лед топливный бак с лодки. Глубина в районе поиска — 2,5 метра. Водолазы обследовали донную акваторию в 5000 кв. метров, но тогда поиски были прекращены из-за невозможности определить конкретное место, где произошло крушение маломерного судна. Однако, отмечает ПСС, 17 января появилась новая информация о месте крушения. Водолазы продолжили поиски, и нашли тела погибших на глубине 2,5 метра. Их подняли на поверхность, доставили к берегу и передали сотрудникам полиции.

Андрей Васильев