Александр Бастрыкин обратил внимание на ненадлежащий отлов бродячих собак в Уфе

В Уфе возбудили уголовное дело о ненадлежащем отлове безнадзорных собак, сообщает Информационный центр Следственного комитета России (СКР). Поводом для внимания следователей стали публикации в соцсетях о том, что в Советском районе города долгое время обитает большое количество животных без владельцев, нападающих на местных жителей (в том числе детей). Несмотря на многочисленные обращения населения, власти не приняли меры к отлову животных.

Председатель СКР России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя Следственного управления СКР по Башкирии Марата Галиханова доклад о расследовании уголовного дела.

Майя Иванова