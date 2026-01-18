В России планируют обновить требования к садовым участкам

Росреестр разработал поправки в закон о садоводстве, которые упростят процедуру оформления прав на общее имущество садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Согласно предлагаемым изменениям, право общей долевой собственности на имущество общего пользования будет возникать автоматически в момент его постановки на кадастровый учет. Сейчас для этого требуется проведение общего собрания и отдельная государственная регистрация.

Поправки также позволят включать в границы уже созданной территории садоводства земельные участки лиц, не являющихся учредителями, при наличии их согласия. Кроме того, проект регулирует передачу общего имущества СНТ ресурсоснабжающим организациям. Законопроект планируется внести в правительство в марте, а в Госдуму — в ноябре.