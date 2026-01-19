У прикамского бетонного завода появился совладелец

Совладельцем ООО «Бетонный завод “Вега”» стал Иван Абрамов. Информация о новом совладельце опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Бизнесмен стал владельцем 50 % долей ООО. Александр Капитонов, ранее единолично владевший обществом, стал совладельцем 50% долей. Кроме того, общество увеличило уставный капитал с 10 тыс. руб. до 10 млн руб.

Ранее новый совладелец возглавлял ликвидированное ООО «Эксперт Бетон», которое занималось розничной торговлей стройматериалами. Сейчас господин Абрамов, по данным Rusprofile, владеет ООО «Хмели-Газ».

ООО «Бетонный завод “Вега”» было зарегистрировано в Пермском крае в 2015 году. Гендиректором общества являлся Александр Капитонов. Согласно официальному сайту компании, группа заводов «Вега» занимается производством товарного бетона для частных лиц и строительных компаний. Суммарная производительность оборудования четырех заводов, входящих в группу, составляет 4,5 тыс. куб. м в сутки. Компания располагает испытательной лабораторией для проверки морозостойкости, водонепроницаемости и прочности бетона. Выручка компании в 2024 году составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль - 37,4 млн руб.