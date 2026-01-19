Пермская нефтяная компания решила уменьшить уставный капитал в два раза

ООО «УНК-Пермь» («Уральская нефтяная компания», Чайковский, Пермский край) уменьшает уставный капитал в два раза: с 252 млн руб. до 126 млн руб., говорится в базе данных СПАРК-Интерфакс.

Решение об уменьшении уставного капитала было принято в декабре прошлого года владельцем 50% долей, пермским девелопером Геннадием Кузнецовым в связи с погашением 50% доли, принадлежащей самому обществу. Таким образом, после погашения доли ООО «УНК-Пермь» нефтяная компания будет единолично принадлежать бизнесмену.

ООО «УНК-Пермь» занимается добычей нефти. Выручка ООО в 2024 году – 2 млрд руб., чистая прибыль - 171 млн руб. Напомним, ранее также стало известно, что общество вышло из состава участников ООО «Тулымнефть».