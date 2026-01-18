В Оренбуржье полиция пресекла реализацию нелегального алкоголя

Сотрудники полиции на территории Орска и Новотроицка Оренбургской области пресекли реализацию крупной партии контрафактного алкоголя, сообщило в воскресенье УМВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе рейдов полицейские изъяли из незаконного оборота 177 литров опасной для здоровья потребителей спиртосодержащей и алкогольной продукции, сообщает ведомство. Среди изъятого — вино, водка, коньяк, а также самодельная спиртосодержащая жидкость.

Проверки проводились в торговых точках, заведениях общественного питания, а также в частных домовладениях. В УМВД отмечают, что вся изъятая продукция реализовывалась с грубыми нарушениями закона, в основном в точках, не имеющих лицензии на торговлю алкоголем. Товар не проходил необходимый контроль качества, его происхождение и условия хранения неизвестны. «Употребление такого алкоголя представляет прямую угрозу жизни и здоровью граждан»,— подчеркивает ведомство.

Андрей Васильев